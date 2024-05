Sulle orme di Patch Adams. Un naso rosso tra i camici bianchi: "Clown in corsia: missione sorriso"

Portare un sorriso, un momento di gioia nelle corsie degli ospedali. Smettere, per un giorno, i ‘soliti’ panni, indossare il naso rosso di un clown e portare un poco di buonumore, qualche istante di leggerezza, tra chi sta soffrendo. E’ la "mission" dell’associazione Vippo (Viviamo in Positivo Prato) nata nel 2011 e che fa parte della federazione Vip Italia Odv, con 72 associazioni in Italia e 4500 volontari. La presidente di Vip Prato è Stefania Cantini (clown Alabamyuppi) e Veronica Catelani (clown Sbuffa) è una delle volontarie arrivate di recente in mezzo a tanti clown che nella vita sono studenti universitari, artigiani, negozianti, infermieri, medici. Veronica Catelani ha 56 anni, fa l’impiegata a Prato e si è fatta travolgere da questo desiderio di strappare un sorriso ai malati. Come si è avvicinata a questa realtà?

"Due persone, una di Prato e una di Firenze, mi hanno fatto conoscere l’associazione, ho frequentato il corso base nel 2020, poi con l’emergenza Covid abbiamo proseguito la formazione online. Dall’anno scorso è ripartito il servizio negli ospedali. Ogni mese svolgiamo un allenamento, cioè un incontro per sviluppare l’affinità fra clown, esercitarsi nei giochi da proporre".

Quali sono i vostri obiettivi?

"L’attività nasce dal desiderio di voler portare un sorriso e la speranza nel cuore di chi vive uno stato di sofferenza. Uno dei nostri valori è "Viviamo in Positivo": un nuovo modo di guardare la malattia. Noi stessi cerchiamo di vivere con questo spirito. E di trasmetterlo a chi incontriamo".

A Prato dove vi possiamo trovare?

"All’ospedale Santo Stefano in pediatria, al pronto soccorso pediatrico e in ostetricia. Siamo presenti in Rsa Casa di Marta, Villone Puccini poi in strutture socio assistenziali per minori e disabili (Centro Diurno Piccolo Principe a Pistoia). Andiamo anche nelle scuole di ogni ordine e grado a divulgare il pensiero positivo e valori quali socializzazione, inclusione e valorizzazione dell’unicità di ciascuno".

Un appuntamento annuale è quello del 18 e 25 maggio in piazza Duomo a Prato: di cosa si tratta?

"E’ la Giornata del Naso Rosso che si svolgerà dalle 10 alle 19 con laboratori, giochi di magia, teatrino. A livello nazionale i clown scendono in piazza per raccontare quello che fanno e per una raccolta fondi destinata ai progetti e alla vita delle singole associazioni. In particolare finanziano la formazione dei clown: durante l’anno cerchiamo di fare almeno due corsi specialistici per la coesione del gruppo, per accrescere le competenze e anche interiormente". Del direttivo di Vippo fanno parte oltre a Alabamyuppi anche Mavà, MrLoggia, Pinolo e Rosicchio.

