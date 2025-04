Gianmarco Vannucchi: il portiere chiave della Ternana verso la Serie B

Ha mantenuto inviolata la propria porta in 18 occasioni, scendendo in campo in 35 partite di campionato e subendo complessivamente solo 20 gol. Sono i numeri che sta facendo registrare Gianmarco Vannucchi in campionato, e che ne fanno uno dei portieri più affidabili della Serie C 2024/25 (se non il più affidabile in assoluto).

Se la Ternana può sognare concretamente la promozione in Serie B, dall’alto del secondo posto attuale in classifica nel girone C (anche se l’Entella capolista ha nove punti di margine ed è ormai imprendibile) il merito è anche suo.

Già, perché l’estremo difensore pratese si sta confermando il migliore nel suo ruolo per quel che riguarda il terzo girone del torneo, in continuità con gli ultimi due anni.

Alla soglia dei 30 anni (che compirà il prossimo luglio) è del resto nel pieno della maturità ed è ormai da un biennio uno dei migliori della terza serie: si era rilanciato a Taranto, dopo stagioni avare di soddisfazioni fra Salernitana (anche se a Salerno aveva avuto la possibilità di esordire in B) e Padova.

Sperava in una proposta contrattuale dalla cadetteria già la scorsa estate, che però non è arrivata: su di lui c’erano Pisa e Carrarese, ma l’interesse non s’è poi concretizzato.

Poco male: è arrivato a Terni la scorsa estate e ha impiegato pochissimi giorni a conquistare i galloni da titolare, divenendo una pedina irrinunciabile nello scacchiere di Liverani.

La Ternana è ora seconda anche grazie alle parate dell’ex-Coiano Santa Lucia, fra i migliori anche nel 2-0 imposto alla Pianese due giorni fa. E non è detto che il suo sogno non possa avversarsi in qualche modo già con le "Fere", magari tramite i playoff.

E se così non dovesse essere, continuando di questo passo, difficilmente le sue prestazioni sfuggiranno di nuovo ai club di Serie B per la prossima annata.

