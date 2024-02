Gestire le prenotazioni. Serve un receptionist

1 RECEPTIONIST

Un’impresa pratese cerca ancora un receptionist, preferibilmente con esperienza pregressa maturata nella mansione. La risorsa si occuperà in particolare della gestione di prenotazioni, check in e check out, gestione mail e assistenza alla clientela. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche.

Orario lavorativo part time da ventiquattr’ore settimanali, l’azienda offre un contratto di lavoro a tempo determinato.

Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.:PO-216660)