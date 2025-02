Ristori post alluvione, collegio dei geometri per aiutare i cittadini a inserire i documenti

Prato, 6 febbraio 2025 - Il Collegio dell'ordine dei geometri di Prato si mette a disposizione per aiutare i cittadini a inserire la documentazione fiscale necessaria per ottenere i rimborsi destinati a chi ha subito danni dall'alluvione che colpì la città il 2 novembre 2023. Il termine previsto per la compilazione delle domande è il 30 giugno e sono circa 700 quelle ammesse su Prato. Lo hanno annunciato questa mattina l'assessore alla Protezione civile Simone Faggi, il responsabile della Protezione civile Sergio Brachi, il presidente del Collegio dei geometri Giacomo Gacci e la coordinatrice dalla commissione Agepro Elisa Bacci.

"Una forte collaborazione con una parte professionale importante della nostra città che ha messo a disposizione le proprie competenze per concludere le pratiche di ristoro legate ai danni subiti da molti dei nostri cittadini - ha affermato il vice sindaco e assessore alla Protezione civile Simone Faggi -. Le risorse da parte del governo sono arrivate a luglio del 2024 e le linee operative sono state definite a novembre del 2024 quindi questo in corso sarà l'anno della definizione delle pratiche e della liquidazione ai cittadini dei 5 mila euro massimi che sono le risorse messe a disposizione della regione Toscana. Chi lo richiederà - prosegue il vice sindaco Faggi - potrà quindi contare sulla competenza di professionisti che si aggiungono ai Caf che da settembre sono stati attivati".

Il servizio messo a disposizione dal Collegio dei geometri partirà dal 1 marzo con la pubblicazione sia sul sito del Comune che su quello del collegio di un numero di telefono dedicato per le prenotazioni. Gli appuntamenti partiranno dal 15 marzo e vedranno i geometri coinvolti impegnati per due giorni a settimana nei propri studi dove riceveranno i cittadini per supportarli nell'inserimento della documentazione fiscale. "Abbiamo stimato - afferma Elisa Bacci, coordinatrice dalla commissione Agepro - che entro il termine previsto riusciremo ad evadere tra le 150 e le 200 pratiche e certamente se il numero di richieste fosse elevato provvederemo a coinvolgere altri colleghi così da aumentare il supporto previsto".