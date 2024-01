Gennaio d’arte. Le visite guidate di Prato Cultura

E’ ricco e con alcune novità il programma delle visite organizzate per gennaio da Prato Cultura. La prima uscita sarà sabato 13 (ore 15) a Firenze con la visita della Galleria Palatina e le opere di Raffaello. Il costo è 15 euro oltre al biglietto d’ingresso. La Galleria Palatina conserva decine di capolavori e per una migliore fruizione Prato Cultura ha pensato ad un appuntamento al mese con una autore diverso. Si prosegue sabato 14 al museo dell’Opera del Duomo di Prato dalle 15,30 con la mostra "Il soldato che dipingeva la pace" che raccoglie 30 acquerelli del pittore sudafricano James Donald Orr. La visita sarà accompagnata da Veronica Bartoletti, direttrice del museo. Il costo è 15 euro, biglietto del museo incluso, mentre i bambini da 6 a 12 anni pagano 10 euro, gratis per i minori di 6 anni. Sabato 20 sarà dedicato alle visite di Cattedrale segreta: dalle 15 da un passaggio nascosto si potrà ammirare un’antica facciata del nostro Duomo oggi coperta da quella attuale. Il costo è 20 euro. I minori sono ammessi da 8 anni in poi solo se accompagnati da un adulto. Domenica 21 tappa all’oratorio di San Sebastiano e San Michele Arcangelo in piazza San Domenico (ore 15) e il costo è 15 euro. La visita è in concomitanza con la ricorrenza di San Sebastiano, protettore contro la peste e le pandemie e questo oratorio è solitamente chiuso al pubblico. L’ultimo week end di gennaio avrà infine due interessanti proposte: sabato 27 (ore 15) visita agli Uffizi con le opere di Leonardo, Raffaello e Michelangelo (15 euro oltre al costo del biglietto) e domenica 28 (ore 15) ci sarà da scoprire la Prato medievale "Da sotto in su" (15 euro): dai sotterranei sotto la Basilica delle Carceri (dove ancora è possibile vedere le antiche prigioni della fine del XIII secolo) sino al centro alla per guardare le case-torri.

La prenotazione per tutte le visite è obbligatoria e bisogna rivolgersi alla biglietteria dell’Opera del Duomo con orario continuato 10-16,30 dal martedì al sabato e 13-16,30 la domenica. Per gli Uffizi è consigliato acquistare l’abbonamento annuale che copre tutte le visite e permette anche l’ingresso quando lo si desidera. Per informazioni e prenotazioni: 340.5101749 oppure [email protected]. Tutto il programma è su www.pratocultura.it.

M.S.Q.