Gattina entra nell'auto e resta intrappolata: salvata dai vigili del fuoco

Prato, 22 agosto 2025 - Una storia a lieto fine per la piccola Oscar, una gattina di pochi mesi, che è stata estratta sana e salva dall’interno di una macchina dove si era intrufolata e dove aveva trovato riparo. Solo tanta paura dunque per la piccola micina, fino a quando non sono arrivati i soccorritori che si sono presi di cura di lei traendola in salvo. Il salvataggio è stato reso particolarmente complesso perché la gattina era rimasta intrappolata all’interno del cruscotto dell'auto, non riuscendo più a divincolarsi e ad uscire con le sue sole forze. A quel punto è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Prato, subito giunta sul posto. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre la gattina dall'auto, e una volta che si sono accertati che non aveva riportato neanche un graffio e che stava bene, l'hanno consegnata nelle mani della proprietaria dell'auto, che l'ha chiamata appunto Oscar, proprio come l’identificativo radio della squadra intervenuta, in omaggio ai soccorritori e al loro prezioso lavoro che ha permesso di salvare la vita alla piccola micina.

Maurizio Costanzo