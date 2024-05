Gattini nati sul camion, salvati dai volontari e dai vigili del fuoco

Prato, 7 maggio 2024 - La Lega Anti Vivisezione (Lav), i vigili del fuoco e l’Oasi felina La Bogaia hanno salvato cinque cuccioli di gatto appena nati, dopo un viaggio di 24 ore a bordo di un camion proveniente da Pescara.

L'allarme è scattato quando i magazzinieri di una nota azienda di Prato, durante le operazioni di scarico della merce, hanno scoperto la presenza dei cuccioli. Tempestivamente attivati dai vigili del fuoco di Prato, i volontari della Lav sono intervenuti riuscendo a salvare tutte e 5 i cuccioli che erano stati partoriti all'interno di uno scatolone. Purtroppo la mamma gatta non ha potuto seguire i cuccioli nel lungo viaggio, probabilmente spaventata durante le operazioni di carico avvenute a Pescara si è allontana mentre lo scatolone veniva caricato sul mezzo di trasporto. I cinque cuccioli saranno ora accuditi da Lav e dai volontari dell'Oasi felina di Prato con amore e dedizione fino al completo svezzamento, per poi essere pronti per una nuova vita all'interno di famiglie amorevoli.