Gastroenterologia: incontro medici-cittadini Incontro a Prato per discutere delle ultime novità in tema di screening del carcinoma del colon-retto. 20 cittadini potranno confrontarsi con i medici e ricevere consigli ed informazioni. Evento rientrante nei dieci anni dell'ospedale Santo Stefano. Prenotazioni via mail.