Gariti salva il Prato: decisivo contro la Zenith, ma Azizi spreca il rigore

Gariti 7: Nel primo tempo è decisivo sul destro di Kouassi e attento in occasione della punizione di Cecchi. Nella ripresa si esalta ancora su Falteri. Se il Prato non va sotto nel punteggio, il merito è sicuramente suo.

Videtta 5,5: In difficoltà in più di una circostanza. Più tranquilla la situazione nel secondo tempo.

Conson 6,5: Torna dal primo minuto per sostituire lo squalificato Galliani ed è il più convincente del pacchetto arretrato.

Diana 5,5: Falteri è un osso duro e il numero 23 ha il suo bel da fare, vedendo ad esempio i sorci verdi in avvio di secondo tempo, quando viene saltato secco. Per sua fortuna Gariti ci mette una pezza.

Limberti 5,5: Altra prova in chiaroscuro per il 20 biancazzurro. (Dal 18’ st. Scarafoni 5,5: impatto praticamente nullo).

Remedi 6,5: Il capitano si riprende il proprio posto da titolare e risponde presente. (Dal 29’ st Azizi 4,5: ha l’occasione di sbloccare l’incontro, ma spedisce alle stelle il rigore).

Mazza 5,5: Il Prato a centrocampo non funziona particolarmente e la responsabilità è anche del play. (Dal 18’ st. Magazzù 6: pasticcione al suo ingresso, poi un paio di spunti interessanti).

Girgi 6: E’ il più pericoloso dei suoi nella prima parte di match.

Di Stefano 5,5: Nel primo tempo non trova varchi. Qualche spazio in più nella ripresa, come in occasione del rigore guadagnato dai suoi, quando il suo destro inganna Brunelli.

Iuliano 5,5: Partita di sacrificio per lui. Diversi colpi subiti, ma poche occasioni per mettersi in evidenza. (Dal 29’ st Cozzari sv)

Pereira 5,5: Con le accelerazioni non è particolarmente fortunato e allora prova a giocare di sponda per i compagni. (Dal 29’ st Barbuti 6,5: entra e si guadagna il rigore del potenziale vantaggio, poi sprecato da Azizi).

Mariotti 6: Ai punti avrebbe meritato la Zenith. La sua squadra continua a non esaltare ogni volta che scende in campo al Lungobisenzio, ma ormai la salvezza è raggiunta e già si pensa alla prossima stagione. Lo dimostrano le scelte di formazione e i cambi.

F.B.