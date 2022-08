Prato, dedicata a Gaddo Giusti l'edizione 2022 della Palla Grossa

Prato, 9 agosto 2022 - A pochi giorni dalla tragica scomparsa di Gaddo Giusti , arriva la notizia ufficiale della dedica al 31enne pratese ex calciante dei Verdi dell' edizione 2022 della Palla Grossa . A pochi giorni dalla morte del 31enne avvenuta lo scorso sabato 6 agosto in casa sua dopo essersi sentito male, proprio a due giorni di distanza dalle dimissioni dal pronto soccorso dell'ospedale cittadino.

Arriva la dedica con una nota ufficiale dal comitato organizzatore, si spiega dalla nota: "Giusti, ex calciante dei Verdi, con cui nel 2012 aveva trionfato nella finalissima contro i Gialli di Santo Stefano, ha lasciato un vuoto in tutto il movimento dell'antico gioco pratese. E così il comitato organizzatore ha subito deciso di intitolare alla sua memoria l'edizione che da sabato 10 settembre si disputerà in piazza del Mercato Nuovo a Prato".

Continua la nota, "Il comitato inviterà a partecipare alle partite anche la famiglia di Giusti: l'idea è quella di consegnare un riconoscimento ai genitori per l'impegno che il figlio ha messo nel rilanciare l'antica tradizione pratese dal 2012 in poi".

Secondo Gabiele Villoresi, presidente del comitato 'Gioco della Palla Grossa': "Un giusto riconoscimento per un ragazzo d'oro, che si era impegnato in prima persona nella rinascita del nostro movimento. Un calciante il cui legame con i Verdi era rimasto sempre molto forte e che vogliamo ricordare come merita".

Il 10 settembre alle 20.30 ci sarà l'esordio con la sfida tra i Gialli e gli Azzurri, mentre l'11 settembre, sempre alle 20,30, sarà la volta della partita fra i Verdi e i Rossi. La finale è in programma il 17 settembre.