Gabuzzini, arriva il diploma di direttore

Abbiamo visto tante volte Leonardo Gabuzzini (foto) con la bacchetta in mano dirigere il Concerto Cittadino Chiti e la Corale San Martino, ma da oggi il musicista pratese si fregia dell’alloro di direttore d’orchestra diploma accademico di primo livello conseguito al Conservatorio Boccherini di Lucca. "Ho coronato un mio grandissimo sogno laureandomi in direzione d’orchestra anche se è stato un percorso lungo e difficoltoso". Un percorso dominato dalla passione per la musica fin dal diploma in tromba al Conservatorio Cherubini di Firenze nel 1988. Attivo nel diffondere musica a livello popolare, nel 2011 dietro richiesta di don Luca Rosati, parrocchia di San Pietro a Galciana, dà vita alla Corale don Raffaello Giunti, storico preposto di Galciana. Gabuzzini infoltisce la galleria di musicisti pratesi che fanno ricca la nostra città contribuendo ad una autentica diffusione popolare in un intreccio con le varie realtà. Ne è un esempio la prova pratica di direzione eseguita come tesi davanti alla commissione: accanto a Mozart – Sinfonia n. 29, la bacchetta di Gabuzzini ha disegnato le acrobazie vocali della brillante aria di Norina "So anch’io la virtù magica" dal Don Pasquale di Donizetti, la stessa opera che la Corale San Martino, al tempo del compianto Claudio Jozzelli, ha portato mille volte nei teatri del circuito toscano.

G. G.