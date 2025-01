Futura, vasche d’oro al Meeting d’inverno

A Firenze è andato in archivio il "Meeting d’Inverno - Giorni della Merla" di nuoto. Fra le varie società in gara c’era anche la Futura, che ha partecipato con una delegazione guidata dai tecnici Fabio Cardini e Vittoria Borelli. Con ottimi risultati, partendo dalle nove medaglie d’oro complessivamente conquistate. Sono saliti sul gradino più alto del Vittoria Gestri nei 50 e 200 stile e nei 100 delfino, Niccolò Barni nei 100 delfino e nei 400 e 200 stile, Chiara Tasselli nei 50 rana, Alberto Paoli nei 100 rana (oltre ad un argento nei 200) e Leonardo Giusti nei 200 dorso (in aggiunta ad un argento nei 100 ed un bronzo nei 50 stile). Terza piazza con conseguente medaglia di bronzo per Marta Bennati nei 100 stile. Buone anche le performance individuali di Maria Chiara Armenti, Aurora Avella,Eleonora Dondini, Sofia Giraldi, Martina Mucci, Dalia Parretti, Giulia Poggiolesi, Iole Rindi, Samuel Bochicchio, Pascal Branda, Vittorio Lanubile e Jacopo Mosconi. Da segnalare infine anche il rendimento degli "esordienti" di Agnese Donato e della sopracitata Borelli, che si sono cimentati nella ventiduesima edizione del "Trofeo Città del Palio" svoltosi qualche giorno fa a Siena: Diletta Malpaganti ha vinto l’oro nei 50 e 100 rana, Anna Lise Bertini ha agguantato un oro nei 100 stile ed un bronzo nei 50 delfino ed Alessandro Farinacci ha portato a casa due bronzi nei 50 delfino e 50 rana. Alla trasferta senese hanno infine preso parte con profitto anche Andrea Li, Margherita Naldi, Edoardo Perillo-Marcone, Emma Rose Bertini, Giorgia Gheri, Emma Tempesti, Samanta Lila, Edoardo Piemonte, Francesco Venturini, Tommaso Tarocchi, Leone Tempestini, Luca Romanelli, Leonardo Querci, Samuele Pecori, Samuel Lila e Giovanni Fambrini. "Devo dire che che il week end è stato pieno di soddisfazioni per tutta la nostra squadra - ha riferito il presidente della Futura Club Prato Roberto Di Carlo - e incoraggio tutti i nostri atleti a perseverare e non perdere di vista gli obiettivi di crescita sportiva e tecnica, in vista anche dei prossimi campionati regionali e dei Criteria".