Futura, ottimo lavoro per le sincronette

A trainare il gruppo era stata in precedenza Ginevra Marchetti, che proprio a Prato si è confermata campionessa regionale nei primi giorni del mese scorso. Buona la prima insomma per la giovane sincronetta di Montemurlo, che è ormai un pilastro delle Nazionali giovanili e che può puntare con decisione ad entrare in pianta stabile nella Nazionale assoluta di nuoto artistico. E di recente, anche le altre sincronette della Futura sono scese in vasca a Pontassieve, per la prima prova del campionato regionale. Per le "giovanissime", Margherita Bellini si è piazzata quinta, davanti alle compagne Chiara La Tampa e Noemi Sabatino. Fra le "esordienti B", Arianna Paoli si è classificata ottava e Ludovica Gorgeri decima. Alla kermesse hanno preso parte anche Ginevra Cocciardi, Clara Signori e Victoria Innocenti. "Questi primi risultati sono il frutto di tanto lavoro e ci riempiono di grande orgoglio – ha commentato il presidente Roberto Di Carlo – facciamo alle nostre atlete un in bocca al lupo per i prossimi impegni stagionali".