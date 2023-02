Prato, faccia a faccia con il ladro. Si sente male e sviene per la paura

Un'ambulanza

Prato, 7 febbraio 2023 - ​Ha sentito dei rumori provenire dai garage in piena notte ed è andata a controllare trovandosi faccia a faccia con un ladro. Per lo choc la donna ha accusato un malore: cadendo a terra ha sbattuto con violenza la faccia. Il brutto episodio avvenuto nella notte fra sabato e domenica in un condomino in zona San Martino. Il balordo ha fatto a tempo a scappare dopo aver forzato tre box che si trovano nel sottosuolo del palazzo.

"Stavo dormendo quando ho sentito degli strani rumori provenire dai garage – racconta la donna che chiede di restare a anonima – Era notte fonda e mi sono insospettita. Il nostro è un condominio di famiglie e persone anziane, difficile che qualcuno esca a quell’ora. Ho aperto la finestra che si affaccia sui garage e ho sentito dei passi. Non ho aperto la serranda perché avevo inserito l’allarme".

La donna ha chiesto aiuto chiamando l’ex compagno che si trovava a casa sua per darle una mano con la gestione dei figli visto che lei ha il covid. "Siamo scesi nel sottosuolo e ci siamo trovati di fronte a l ladro – prosegue – Il mio ex compagno gli ha gridato qualcosa, del tipo ’cosa stai facendo qui’ ma lui è scappato veloce verso il cancello, lo ha scavalcato e si è dileguato. In quello stesso istante, io ho cominciato a sentirmi male, avevo una fitta al cuore. Ho appena fatto in tempo a dire al mio ex compagno che mi stava venendo un infarto quando sono svenuta". Nella caduta, la donna ha sbattuto la faccia a terra procurandosi diverse ferite ed escoriazioni.

"Il mio ex compagno mi ha aiutato a rialzarmi – prosegue – e sono tornata a letto. Dopo qualche ora mi sono svegliata con un gran mal di testa e la faccia tutta gonfia. Abbiamo chiamato un’ambulanza e sono stata portata all’ospedale". Al pronto soccorso, la donna è stata sottoposta a tutti gli accertamenti per capire da che cosa fosse dipeso il malore, è stata medicata e rimandata a casa.

"Ho ancora un forte mal di testa per la botta che ho preso – aggiunge – E’ stato terribile. Il ladro aveva già aperto il mio garage forzando la porta basculante e aveva preso una bicicletta nuova. L’aveva portata al cancello e poi era tornato indietro per aprire altri box. Non ha rubato nulla ma ho avuto una grande paura. La notte abbiamo chiamato anche il numero unico delle emergenze ma ci è stato detto che a quell’ora non c’erano pattuglie disponibili, volevano inviare l’ambulanza ma sul momento il mio ex compagno ha rinunciato". La donna ha affisso dei cartelli nel palazzo per avvertire i condomini di quello che è accaduto e per sollecitare l’installazione di nuove telecamere.

"Era un ragazzo, probabilmente nordafricano, alto, magro, con i capelli scuri ricciolini – conclude la vittima – Era vestito con un giubbotto nero di pelle. Per me è stato un vero trauma, mi sono spaventata tantissimo. Sembra di essere nel Bronx. Ho letto dei furti nelle altre zone, come a Chiesanuova, Ciliani e Sacro Cuore che negli ultimi tempi sono entrati nel mirino dei ladri. Spero che non succeda anche qui".