Furto all'ATipico Shop di Prato: rubate bottiglie magnum e prodotti enogastronomici

E’ stato un pessimo risveglio quello di ieri per i titolari di ATipico Shop. Nella notte fra giovedì e venerdì, il negozio specializzato nella vendita dei prodotti enogastronomici tipici dell’area pratese è stato preso di mira dai ladri. Attorno alle 2.30, la vetrata dell’attività ubicata in via Benedetto Cairoli è stata mandata in frantumi. Le riprese delle telecamere interne hanno mostrato l’ingresso di una persona. Nelle due ore successive, altri soggetti sono entrati, approfittando della breccia che non era stata notata da nessuno grazie alla posizione secondaria della vetrina sfondata e al favore della notte. Almeno altre due volte, fino alle 4.30, i colpevoli sono tornati sul posto, riempiendo le buste, e poi via, nella notte.

Il risultato? Fondo cassa (non così sostanzioso) e altri prodotti rubati, fra i quali soprattutto una ventina di bottiglie magnum, ossia quelle più pregiate. I danni, secondo le prime stime, ammonterebbero ad alcune decine di migliaia di euro. Non proprio il modo migliore insomma per avvicinarsi al Natale per il negozio pratese, che fino a questo momento non aveva mai vissuto episodi simili di delinquenza. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fatto il sopralluogo e tutti i rilievi del caso con la Scientifica.

"E’ la prima volta che ci capita di affrontare una situazione del genere e ovviamente è molto spiacevole, oltre al danno materiale in sé – le parole di Stefano Ortensi – Ad avvertirmi, non avendo un allarme nel negozio, è stato un commerciante della zona appena ha visto che avevano spaccato la vetrata. Appena mi ha chiamato mi sono precipitato e ho visto che i ladri avevano portato via diverse bottiglie pregiate, fra le altre cose". Ricordiamo infatti che da aTipico Shop si può trovare una vasta scelta dei migliori prodotti locali, compresa una raffinata selezione di vini DOC e DOCG. Insomma, i ladri sono andati a colpo sicuro e hanno portato via un ‘tesoro di bollicine’.

Per il centro storico di Prato, questo non è certo un periodo facile. I malviventi stanno colpendo con decisione. Basti pensare alle spaccate avvenute i giorni scorsi ai danni della gioielleria Cassetti e al bar "La ciminiera di Buralli" (inaugurato da soli 15 giorni) o a quelle di fine novembre alla gelateria "Sottozero" e al bar "Nando’s". Inevitabile che la frustrazione, la rabbia e la preoccupazione salgano fra i commercianti che chiedono più sicurezza.

"Servirebbe che ci fossero più controlli da parte delle forze dell’ordine durante la notte – ha aggiunto Ortensi – Un incremento dei controlli, da questo punto di vista, potrebbe sicuramente essere utile, funzionerebbe anche come deterrente".