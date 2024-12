Furto alla Bottega del Nendi: "Un danno morale per i ragazzi"

I ladri non si fermano davvero davanti a niente, tanto che neppure "La bottega del Nendi" di via Mazzini è rimasta immune da una delle tante scorribande dei soliti ignoti in centro storico. L’amara scoperta è stata fatta all’apertura di martedì dopo che il negozio, dove i commessi sono ragazzi affetti da varie forme di disabilità, è stato messo a soqquadro: sono stati rubati alcuni capi di abbigliamento da uomo e 15 euro sono state asportate dalla cassa. I ladri sono entrati dopo aver scassinato la serranda d’ingresso del negozio. La bottega ha una funzione sociale molto importante nata dall’associazione Genitori insieme a Nendi per aiutare le famiglie e per offrire un’opportuntià di lavoro ai ragazzi. Nel 2022 si è spostata di sede, sempre in via Mazzini, e continua a vendere oggettistica e abbigliamento regalato da privati o aziende. "Abbiamo ricomprato il lucchetto – dice Fernanda Acciai – Più che altro è un danno morale. I ragazzi sono rimasti male".