I nuovi trucchi dei ladri: colla sulle porte e i “fili invisibili”

Prato, 19 agosto 2023 – Solo ieri avevamo riportato la notizia che a Firenze, nella zona di San Jacopino, alcuni residenti si erano accorti di un trucco usato dai ladri per capire se i padroni di casa fossero o meno in zona: fili “invisibili” apposti sulla porta, in alto.

Adesso la Questura di Prato dà invece notizia che un altro trucco, diverso ma della stessa natura, è stato segnalato da un cittadino delle Badie e sarebbe stato utilizzato in diverse abitazioni: una sostanza collosa applicata fra la porta d’ingresso e lo stipite, sempre per verificare se la casa in questi giorni sia frequentata. L’appello della polizia è quello di segnalare tempestivamente al 112 eventuali casi simili.