Fili invisibili sulle porte messi dai ladri per capire se i proprietari sono in ferie

Firenze, 18 agosto 2023 - Hanno fatto un giro di perlustrazione nella zona di San Jacopino per pianificare un furto, apponendo dei fili sulle porte per verificare la presenza o meno dei residenti. Un tentativo per sondare se chi abitava lì fosse in casa in questi giorni a cavallo di Ferragosto. In piazza Puccini però il proprietario di un appartamento ha ripreso l'accaduto: un uomo con il viso appena coperto da occhiali da sole è stato immortalato dalle telecamere proprio mentre apponeva i fili sulla porta. Naturalmente il proprietario dell'abitazione se n'è accorto e il colpo è saltato. "Non è il primo caso, più residenti hanno trovato i fili alle porte. Invitiamo tutto il quartiere a prestare molta attenzione" sottolinea Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino.

I fili in questione

In buona sostanza, la nuova tecnica dei topi di appartamento funziona così: i ladri entrano nel condominio una prima volta e applicano sulle porte degli immobili da visitare dei fili sottilissimi.

Poi tornano alcuni giorni dopo e se il marchingegno applicato è intatto hanno il via libera per mettere a segno il colpo.