Furfaro, solidarietà ai Sudd Cobas

"Sono qui per manifestare solidarietà a delle persone cui la dignità è stata lesa in modo disumano. Precari sotto ricatto, fatti lavorare 12 ore al giorno, sette giorni su sette". Il deputato Pd Marco Furfaro si è recato al picchietto dei Sudd Cobas che stanno manifestando accanto ad alcuni lavoratori del maglificio Cxl in via Paronese. "Non è un fenomeno nuovo – ha detto Furfaro –, ma una pratica di illegalità che pervade pezzi del nostro territorio e che ha bisogno di una lotta senza quartiere tra lavoratori, sindacati, istituzioni e la comunità tutta, contro le mafie che lucrano sulla pelle dei lavoratori. Prato vuole essere su questo una punta avanzata di lotta allo sfruttamento, non basta più distinguere tra la capacità di eccellenza del distretto e chi invece pratica concorrenza sleale grazie all’illegalità. Serve ora un’alleanza di tutte le forze del territorio".