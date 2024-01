Fuoco vicino alle case. Cassonetti polverizzati

Una decina di cassonetti a fuoco, fiamme vicine alle case, la brutta sorpresa di vedere tutto bruciato al risveglio, lo sporco rimasto sparso dappertutto e adesso anche il problema non banale di dove poter smaltire la spazzatura se non ci sarà una rapida sostituzione dei contenitori. Non è stato l’inizio dell’anno ideale quello che hanno vissuto i residenti nei condomini di via dello Sprone a Grignano, che ieri mattina hanno scoperto il "lascito" dell’ultima notte dell’anno.

I vandali si sono accaniti contro i cassonetti che si trovano davanti ad uno degli ingressi del complesso dandoli praticamente tutti alle fiamme, più o meno una decina (ma alla fine, una volta effettuati gli accertamenti del caso, il numero potrebbe salire). Si sono salvati soltanto quelli per la raccolta dell’indifferenziato, per il resto è rimasta solo la plastica fusa sul pavimento, insieme allo sporco che non è stato incenerito.

"Domenica era tutto a posto – racconta una residente – invece dopo la notte di San Silvestro abbiamo trovato questo disastro...". La rabbia dei cittadini è tanta, alimentata anche dalla consapevolezza di aver dormito mentre a poche centinaia, a volte poche decine di metri, c’era un rogo che avrebbe potuto provocare anche conseguenze molto peggiori. Davanti al complesso di via dello Sprone ci sono auto parcheggiate, ad esempio, e certamente le case non sono lontane.

Adesso i residenti si muoveranno per cercare di risalire ai responsabili. L’amministratore di condominio è già stato avvertito e sarà lui a contattare Alia per segnalare i danni e chiedere la sostituzione dei cassonetti distrutti. Non solo, si cercheranno anche immagini utili a capire chi possa essere stato, perché nella zona ci sono telecamere che potrebbero aver ripreso i vandali all’opera durante la notte. Questo, almeno, è quello che sperano le famiglie che vivono a Grignano.

L’altra speranza è che la sostituzione dei cassonetti sia rapida per non dover subire anche il danno di non sapere dove smaltire la spazzatura dopo il blitz dei vandali. Grignano per fortuna non è stata colpita dall’alluvione, ma nessuno vuole ritrovarsi ad ammassare i rifiuti lungo la strada in attesa di avere nuovi contenitori per lo smaltimento. Il periodo pieno di feste non facilita le operazioni, ma l’amministratore dei condomini cercherà di sollecitare l’intervento prima possibile.