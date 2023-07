Frida Bollani Magoni in concerto Festival delle Colline, ultima magia

Frida Bollani Magoni sbarca a Poggio a Caiano per la chiusura del Festival delle Colline 2023. La giovane pianista sarà infatti in concerto lunedì 24 luglio nel Giardino della Chiesa di Bonistallo per l’ultimo appuntamento dell’edizione numero 43 (costo del biglietto 12 euro), diretta anche quest’anno da Gianni Bianchi e organizzata dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato e Carmignano, Regione Toscana e con la Direzione Regionale Musei della Toscana.

Diciotto anni e figlia d’arte, nata dall’unione di Petra Magoni e Stefano Bollani, Frida si sta imponendo tra le pianiste più mature e sorprendenti del panorama internazionale, cone le sue esibizioni diventate virali sul web e un disco d’esordio "Primo Tour" che l’ha definitivamente imposta al grande pubblico. Consacrazione data anche dalla sua poliedricità artistica (oltre a piano e voce, non disdegna la chitarra e l’armonica) e racchiusa in una tracklist che sintetizza le sue origini e i suoi interessi musicali, da quelli condivisi con i genitori (come Lucio Dalla, Leonard Cohen, Franco Battiato), fino all’interesse per brani e della musica della sua generazione da Ariana Grande a Britney Spears. Il tutto reinterpretato con quella che è già una sua cifra inconfondibile: una straordinaria capacità di impossessarsi delle note e restituirle con altri significati, legandovi altre emozioni, dando loro nuove e inaspettate vite.

Quello di Frida Bollani Magoni sarà, come detto, l’ultimo concerto di un cartellone che, nelle scorse settimane, ha visto protagonisti artisti internazionali come Michael Mcdermott, Scarlet Rivera e Daniel Norgren, oltre a Meg, Marco Parente, Extraliscio, Jacopo Fagioli, oltre ai gruppi finalisti del Sound Bridge Contest, concorso musicale organizzato dal Festival delle Colline e vinto da Frisàri, cantautore salentino trapiantato a Milano, che suonerà nei prossimi giorni al Live Stage Festival di Sarajevo (una tra le maggiori kermesse musicali europe) in programma dal 28 al 30 luglio. Ad accompagnare Frisari, ci sarà proprio una delegazione del Festival stesso, che sosterrà le spese di viaggio e alloggio.