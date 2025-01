Frena la crescita dei cinesi. Ma sono il doppio di 10 anni fa. Inesorabile il calo degli italiani

Cresce ancora la popolazione di Prato, anche se meno degli ultimi anni. Cresce come sempre grazie ai cinesi. Ecco gli ultimi dati dell’anagrafe del Comune aggiornati allo scorso 31 dicembre. I residenti complessivi sono 196.578, ovvero 301 in più rispetto alla fine del 2023, con un aumento dello 0.15%. Gli iscritti all’anagrafe di origine straniera sono 48.793 e sono 1.185 in più rispetto al 2023, con un incremento del 2.43%: rappresentano il 25.42% dei residenti. I cinesi sono 32.524, erano 31.482 nel 2023: l’aumento è quindi di 1.042 persone. Sono il 16.5% degli iscritti all’anagrafe, erano il 16% a fine 2023, l’8.4% nel 2014 e solo il 3.8% vent’anni fa. A fine 2014 gli orientali non arrivavavano a quota 16mila: sono più raddoppiati in dieci anni. Nel 2004 erano 3.560, in 20 anni sono divenrtati quasi dieci volte tanti. Negli stessi dieci anni, invece, gli italiani sono diminuiti di 9.615 residenti. Gli italiani sono i 146.600, erano 147.484 un anno fa: meno 884 residenti, nonostante le nuove acquisizioni di cittadinanza, soprattutto tra albanesi e rumeni (sempre molto rare tra i cinesi). Nel 2014 erano quasi 187mila: il bilancio è di oltre 10mila abitanti in meno.

Nel 2024 i cinesi iscritti all’anagrafe sono cresciuti in media di 2,9 unità al giorno, nel 2023 erano invece 4,5. Per gli stranieri nel complesso, di cui i cinesi rappresentano ormai il 65%, si registrano 3,2 unità in più di media al giorno, contro le 5,2 del 2023. Il decremento degli italiani lo scorso anno è stato di 2,4 residenti al giorni di media, era di 2,6 nel 2023. Il tasso di crescita degli immigrati è inferiore anche a quello registrato nel primo semestre del 2024, quando gli stranieri erano aumentati in media di 6,5 unità al giorno rispetto al giugno 2023 e i cinesi di quattro. Il calo degli italiani a giugno era invece stato di 1,7 persone al giorno, sempre in rapporto al giugno 2023.

an. be.