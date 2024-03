Frana sulla 325, le strade alternative per le auto e il trasporto merci

Prato, 4 marzo 2024 – In seguito alla seconda frana avvenuta sulla SR325 tra Camino e La Briglia – la prima all’altezza di Sasseta è ancora in frase di ripristino – il comune di Prato ha emesso nella serata di domenica 3 marzo un’ordinanza che istituisce il senso unico a scendere dalla collina verso Prato con divieto di sosta nel centro dell’abitato di Figline che può essere percorso a doppio senso fino alla rotatoria verso via Malcantone e Vignone.

Il comune di Vaiano ha confermato il provvedimento per la tratta Via di Faltugnano-Via di Fabio che si percorre a senso unico in direzione nord, Vaiano. Si torna alla regolamentazione adottata nelle fasi immediatamente successive al verificarsi del dissesto.

Il trasporto merci - solo ed esclusivamente fino a 35 q - si svolgerà in direzione sud/nord sulla via di Faltugnano per i mezzi che hanno altezza non superiore a 2,80. Per i veicoli per trasporto merci fino a 35 q. superiore a 2,80 m è previsto un corridoio sotto scorta degli organi di polizia stradale in orari di minor traffico.

"La situazione veicolare in questi giorni in attesa della riapertura di almeno una corsia a sud della frana non sarà affatto semplice - spiega l'assessore alla Mobilità Flora Leoni - Stamani pendolari e studenti hanno affollato la stazione di Vaiano, dove treni con carrozze aggiuntive li hanno trasportati in sicurezza verso Prato. Alla stazione i bus di Autolinee Toscane erano organizzati per in numero adeguato rispetto alle previsioni stabilite per accompagnarli alle destinazioni. Fino a questo momento l'integrazione del biglietto bus/treno e l'intermodalità ha dimostrato la propria efficienza al punto da costituire una sperimentazione da supportare per il organizzazione tra ferro e gomma. Sul fronte della viabilità alternativa nel Comune di Prato, a parte un momento di congestionamento intorno alle 8 e quindi in corrispondenza dell'orario di punta, il resto della mattinata si è svolto in maniera abbastanza ordinata e regolare. Visto l'andamento odierno in serata verrà modificata l'ordinanza consentendo ai residenti in zona Schignano e Migliana di raggiungere le proprie abitazioni percorrendo la via di Cantagallo in doppio senso verso la collina".

La raccomandazione del comune è di utilizzare per chi può le possibilità bus-treno messe a disposizione: sconsigliato anche mettersi in movimento negli orari di punta se possibile.