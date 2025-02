Frana, Poggio alla Malva in stallo. Finché piove i lavori non partono

Via Buricchi resta chiusa, a seguito della frana del 14 febbraio, e i residenti di Poggio alla Malva sono preoccupati. I lavori partiranno appena il tempo lo permette, L’unica alternativa per raggiungere Poggio alla Malva è la strada da Artimino ma anche questa non è in buone condizioni e la paura è quella di restare isolati. Il secondo percorso alternativo poteva essere la strada sterrata che parte dalla stazione ma Rfi l’ha chiusa per ragioni di sicurezza essendo vicina alla ferrovia. "Viviamo molti disagi per andare e tornare dal lavoro - spiega una residente - perché dobbiamo percorrere strade non più idonee a questo volume di traffico: non ci si scambia, sono dissestate. In questa emergenza poteva essere riaperta la strada che costeggia la ferrovia. Il sindaco avrebbe dovuto tentare di arrivare a un accordo con Rfi per l’apertura provvisoria della strada, magari mettendo dei semafori per la circolazione a senso alternato visto che c’è difficoltà a scambiarsi".

I cittadini richiamano anche l’amministrazione a fare manutenzioni più frequenti: "Non ci si può trovare sempre e soltanto a lavorare in emergenza su problemi derivanti dall’incuria del territorio. Le frazioni come Poggio alla Malva poi son proprio abbandonate a se stesse".

Fra le altre problematiche di Poggio alla Malva talvolta anche l’illuminazione pubblica non sempre funzionante. Le piogge delle ultime due settimane hanno messo a dura prova tutto il territorio. Via Buricchi fu chiusa il 14 febbraio e la stessa frana provocò uno smottamento su in via della Stazione.

Il Comune spiega l’intervento in programma. "La frana - dice l’assessore ai lavori pubblici di Carmignano Chiara Fratoni - riguarda un tratto di circa 20 metri di via Fratelli Buricchi con interessamento della sottostante strada provinciale (via Stazione). Il Comune è intervenuto per effettuare il restringimento di carreggiata consentendo la circolazione a senso unico alernato. L’ufficio Lavori Pubblici ha effettuato immediatamente i sopralluoghi e le verifiche tecniche attivando la procedura di somma urgenza. La ditta incaricata alla sistemazione della scarpata già lunedì 24 (a 9 giorni dall’accaduto e dopo che la Provincia aveva liberato la strada di via Stazione) era pronta per iniziare i lavori. Purtroppo le piogge non permettono di lavorare in sicurezza per un lavoro di tali caratteristiche. Il meteo è previsto in miglioramento e dall’inizio dei lavori la riapertura della strada è stimata in 7 giorni lavorativi".

M. Serena Quercioli