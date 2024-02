Frana di Javello sotto controllo . Rientrati quasi tutti gli evacuati: "Il taglio degli alberi non c’entra"

Sospiro di sollievo per le quaranta persone minacciata dalla frana di Javello. Sono rientrate ieri mattina 17 delle 18 famiglie evacuate ieri in via precauzionale, in via della Gualchiera a seguito di una frana che si è staccata dalla montagna che sovrasta via di Javello a Montemurlo.

Una famiglia, invece, che abita nella casa più prossima alla frana, rimarrà ancora fuori dall’abitazione in attesa di ulteriori accertamenti sul movimento fdella montagna. Resteranno chiusi fino a lunedì 4 marzo il centro sportivo del Carbonizzo e il centro culturale della Gualchiera.

Ieri mattina il sindaco Simone Calamai ha fatto un nuovo sopralluogo al quale hanno partecipato i coordinatori comunali di protezione civile, i vigili del fuoco, il geologo Andrea Fiaschi e i carabinieri forestali: "Per fortuna è stato accertato che il movimento franoso è superficiale e le prime verifiche hanno dato rassicurazioni per quello che è il rientro delle 17 famiglie che stanno un po’ più distanti dal versante franato. La situazione richiede naturalmente un monitoraggio continuo e verifiche ancora più puntuali, per questo ho firmato l’ordinanza con la quale persiste l’obbligo di evacuazione per una famiglie e la chiusura del centro sportivo Il Carbonizzo, del teatro comunale La Gualchiera e la via di Javello", spiega il sindaco Simone Calamai. Il Comune di Montemurlo ha già contattato i proprietari privati del versante franato, affinché provvedano alla messa in sicurezza. " Attraverso gli accertamenti di questa mattina, abbiamo potuto verificare che la situazione ci permette di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica. Dunque, abbiamo già fatto rientrare a casa la maggioranza delle famiglie". Sul posto erano presenti anche i carabinieri forestali che hanno confermato al sindaco Calamai la regolarità del taglio del bosco sul versante interessato dalla frana, un taglio che è stato eseguito secondo le normative del regolamento forestale regionale. Il sindaco Calamai, insieme al geologo Andrea Fiaschi, è salito fin sul crinale della montagna interessata dalla frana per verificare in prima persona la situazione: "La frana è stata causata dalle piogge torrenziali di questi ultimi due giorni ed ha interessato lo strato superficiale della montagna – spiega il geologo Fiaschi -. Le caratteristiche di questa formazione geologica presentano al suo interno grossi massi di calcare che rotolano insieme alla coltre di spessore modesto che si allenta per le piogge e si liquefa. I sassi costituiscono dunque un pericolo".

Per il geologo il territorio interessato dalla frana è stato gestito negli anni in maniera equilibrata: "Gli Appennini, a cui appartiene anche questo versante franoso, sono una catena montuosa giovane con terreni non consolidati. Purtroppo questi problemi sono causati dal cambiamento climatico e dalla tipologia di piogge di forte intensità che influisce su un territorio già fragile".

Silvia Bini