Fotografie e un visore: il pubblico può salire sulla nave di Emergency. Storie di vite salvate

Immagini che colpiscono con la loro immediatezza: le operazioni di bordo e in mare, i volti e i gesti delle persone salvate che non nascondono la sofferenza. Sono le foto di "Un mare davanti. Storie della Life Support Nave Sar di Emergency", 20 pannelli con fotografie realizzate da diversi professionisti che compongono la mostra allestita a Vaiano, nella sala polivalente in via Aldo Moro, nell’ambito di "80 voglia di pace", il festival della pace vaianese iniziato il 10 settembre.

La mostra, promossa dal Comune di Vaiano, Fondazione Cdse e Anpi Vaiano in collaborazione con La Sartoria Auser di Vaiano, è stata inaugurata ieri. Obiettivo: far conoscere da vicino l’attività di una nave Sar. Per i visitatori è disponibile anche un visore con un video che permette di salire idealmente a bordo della nave, vedere come vengono salvate le persone, ascoltare i racconti. In mostra c’è anche una bandiera della pace del 1950 cucita dalle donne di Sofignano, conservata oggi alla Sartoria e proveniente dal circolo di Sofignano. La bandiera è una sorta di patchwork: le singole parti, preparate a casa da ciascuna di esse, vennero infatti cucite insieme presso il Circolo delle Fornaci, che aveva cominciato a operare subito dopo la Liberazione. La mostra è aperta da lunedì 16 a giovedì 19 (ore 15-19), venerdì 20 (15-19 e 21-23). Il programma del festival propone anche domani alle 9 in via Braga, la Pedalata della pace nel centro di Vaiano, aperta a tutti (in autonomia) in occasione della "29 Martiri" Categoria Giovanissimi. È organizzata in collaborazione con Vaiano Bike.