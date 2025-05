Foto con smartphone, ecco i trucchi

Tutto quello che c’è da sapere sulla smartphone photography. Lo ha raccontato al Rotary club Prato (presidente Claudio Barbarisi) il socio e fotografo professionista Francesco Bolognini. Oggi la sempre maggiore qualità delle fotocamere integrate nei dispositivi mobili, consente di scattare immagini dai colori realistiche e naturali, ma come ogni strumento anche lo smartphone va imparato ad usare, con l’utilizzo di qualche trucco. E proprio questo ha spiegato Bolognini per sfruttare al meglio le potenzialità fotografiche dello smartphone che è sempre a portata di mano, pronto all’uso, senza dover programmare di portare con sé la macchina fotografica. Qualche dritta? Per esempio, se volete avvicinare il soggetto o stringere l’inquadratura, invece di zoomare, meglio fare due passi avanti. Lo smartphone è dotato di simboli che opportunamente usati, ampliano la nostra possibilità di scattare buone fotografie. La maggior parte degli smartphone ha una funzione di bilanciamento del bianco automatica, che tenta di regolare le impostazioni in base alla luce ambientale correggendo errori di colore. Nelle impostazioni delle fotocamere, imparare a riconoscere e maneggiare i simboli può dare delle soddisfazioni.