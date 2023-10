Il forno Bartolini di via del Palco compie 30 anni e regala il pane per un giorno

Prato, 22 settembre 2023 – Il panificio Bartolini di via del Palco compie trent’anni e sabato mattina omaggerà i clienti con… il suo inconfondibile pane. In negozio, per celebrare la ricorrenza, ci sarà anche un piccolo rinfresco. Massimo Bartolini dal 1993 è titolare del panificio che era stato fondato dai suoi genitori nel 1984, sempre alla Castellina. La bozza pratese è la sua specialità ma non mancano altri tipi di pane, schiacciata, dolci da forno. Al suo fianco c’è la moglie Maria Cristina Polidori che si è appassionata al lavoro tanto che ricopre da 16 anni il ruolo di presidente dei panificatori di Confartigianato Prato e da 4 anni quello di presidente regionale.

"Il nostro è un negozio di quartiere – racconta Maria Cristina – e La Castellina è un po’ un’isola dove negozianti e cittadini si conoscono da sempre. Siamo un punto di riferimento, soprattutto per gli anziani. E’ un lavoro che richiede grande passione ma anche tanto sacrificio: Massimo va al forno alle 2 di notte, io entro alle 5 per aiutarlo e alle 7 apriamo il negozio".

L’orario di lavoro del panificio durante il giorno si sdoppia: "Dalle 7 alle 13 e poi dalle 18 alle 20 in modo che chi torna dal lavoro, dall’università, dalla palestra sa di trovare ancora del pane per la cena", raccontano dal negozio. La domenica il lavoro di Massimo riprende già dalle 18 quando va a preparare l’impasto madre: "Il pane di mio marito – prosegue Cristina – segue rigorosamente l’esperienza e la tradizione che hanno creato e portato avanti i suoi genitori ed è a base di impasto madre. L’importante è fare pane di qualità per i nostri clienti e per questo non possiamo rifornire altri negozi. Abbiamo deciso quindi di celebrare questo anniversario con la nostra famiglia che è il quartiere della Castellina: regaleremo ai clienti il nostro pane, oltre a brindare insieme".

Maria Cristina Polidori ha portato questi anni di esperienza in Confartigianato proprio per tutelare e difendere un settore artigianale, quello dei panifici, "talvolta criticato per l’aumento dei prezzi degli ultimi anni e per evidenziare la differenza con le produzioni industriali: dall’impasto madre nasce il vero pane".