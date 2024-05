Food print e feltro. Laboratori per ragazzi chiudono "Via d’arte"

Si chiama "Via d’Arte", la manifestazione che ha visto vari appuntamenti per un mese alla scoperta dell’arte a Vaiano e che si conclude il prossimo weekend. Oltre 30 artiste ed artisti animano il centro con le loro opere, esposte nelle vetrine dei negozi di via Braga, viale Rosselli e via Mazzini.

Nel chiostro della Badia di San Salvatore si tiene la mostra "Il Premio Mazzuoli" e sulla collezione d’arte del Comune di Vaiano. Sabato dalle 15.30, nella sala delle vasche, alla Badia ci sarà "Dolce Stil Buono incontra Via d’Arte", il laboratorio per adolescenti e adulti, a cura di Filippo Cini, per la decorazione naturale su biscotti.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su Visit Valbisenzio.it. E nella vicina piazzetta Baroni, si terrà il mini-laboratorio di produzione artistica "Giochiamo con il feltro" per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura di Sara Rossini che guiderà i piccoli partecipanti alla scoperta della magica tecnica del feltro utilizzata per creare un mini quadretto: la lana cardata sarà il "colore" che tingerà le immagini fantasiose. Prenotazioni su Visit Valbisenzio.it.