Fondi Pnrr, l’acquedotto si rinnova. Cantiere a fasi in via Scarpettini

Il Pnrr porta risorse per l’acquedotto. Partiranno lunedì alle 9 i lavori per il completo rinnovo della dorsale principale di distribuzione dell’acquedotto che attraversa via Scarpettini verso Montemurlo. Si tratta di un intervento molto importante per migliorare la qualità della rete idrica promosso e portato avanti da Publiacqua attraverso fondi Pnrr. L’intervento vedrà la sostituzione della rete idrica attuale con due nuove condotte e il rifacimento dei relativi allacciamenti. I lavori interessano una delle principali arterie cittadine, che collega via Berlinguer e la zona nord con il polo industriale di Oste ed è dunque sempre molto trafficata. Per ridurre al minimo i disagi per la circolazione, il Comune, in accordo con Publiacqua, ha deciso di procedere con l’apertura di piccoli cantieri di 60 metri di lunghezza, che prevederanno un restringimento di carreggiata a senso unico alternato, regolato da un semaforo. Il primo tratto interessato è quello su via Scarpettini, nel tratto tra via Prato e via Oglio ed i lavori inizieranno dopo le 9, quando la maggior parte dei dipendenti delle aziende è entrato. "Si tratta di un cantiere importante per il rinnovo completo di un tratto fondamentale dell’acquedotto ed è interesse del Comune ridurre al minimo i disagi per tutti coloro che transitano sulla via Scarpettini - spiega il sindaco Simone Calamai -. I lavori avranno la durata di due mesi e quindi procederemo attraverso piccoli stralci di 60 metri per ridurre i disagi sulla circolazione". Per diminuire la pressione del traffico su via Scarpettini, il consiglio per coloro che arrivano dalla seconda tangenziale in direzione Montemurlo, è quello di percorrere via Parugiano di Sotto e utilizzare via Labriola. Alla fine dei lavori sulla rete idrica, tutta via Scarpettini sarà asfaltata e rinnovata totalmente, con indubbi vantaggi per la qualità e la sicurezza.