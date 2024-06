Fondi per gli alluvionati: "Da Roma 67 milioni. Distribuzione a breve"

I 67 milioni stanziati tre mesi fa dal governo per aiutare chi è stato colpito dall’alluvione, e che finora erano bloccati per un problema burocratico nella stesura del decreto legge, sono arrivati. Ad affermarlo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che martedì sera ha incontrato nel teatro della Sala Banti di Montemurlo i cittadini e le imprese locali che hanno subito ingenti danni a causa del disastro dello scorso novembre. Proprio nella mattinata di martedì, nelle casse regionali è giunto l’anticipo dei 67 milioni di euro promessi da Roma. Gli uffici sono ora al lavoro per impostare le procedure per la concreta erogazione dei ristori: sono previsti fino a 5 mila euro per le famiglie alluvionate e fino a 20 mila euro per le imprese.

"Sono fiducioso sul fatto che entro la metà di luglio la Regione riuscirà a dare una prima risposta a circa 10 mila persone che hanno subito i danni dell’alluvione. In questo modo – ha sottolineato Giani – non solo abbiamo dato una prima risposta, ma abbiamo identificato ’secondo i crismi’ le persone che hanno subito danni, dati che ci servono per accelerare la procedura di distribuzione del fondo nazionale. Per quelle 6437 domande in cui è andato tutto bene inizieremo a breve con la liquidazione e probabilmente, visto che si tratta di un’anticipazione, andremo in una prima fase ad erogare 2.500 euro. Il contributo è cumulabile con quello dei 3 mila euro". Giani ha inoltre ricordato come la Regione lo scorso dicembre sia riuscita a ricavare sul bilancio di parte corrente 25 milioni di euro, soldi che sono serviti per la prima erogazione del contributo di 3 mila euro. Una procedura che è stata utile anche per fare un’attenta ricognizione dei danni e per procedere più speditamente con l’erogazione dei fondi statali che stanno iniziando ad arrivare. Dei 25 milioni stanziati dalla Regione, ne sono stati già liquidati 16 milioni e 970 mila euro a 6.437 famiglie, mentre sono in corso di pagamento, a causa della necessità di perfezionamento delle domande, 958 richieste per un totale di 2 milioni e 874 mila euro. Risorse queste che arriveranno entro il prossimo 15 giugno. Rimangono da perfezionare 1.123 domande, mentre per 853 richieste la Regione non è stata in grado di erogare il contributo perché manca l’iban del beneficiario.

Presente all’incontro anche il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, che ha ipotizzato interventi di mitigazione ambientale da parte del Comune sul proprio territorio per oltre 40 milioni di euro, senza contare le somme urgenze post alluvione già attivate per un valore di 10 milioni di euro.

Francesco Bocchini