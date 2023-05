Focus su sicurezza stradale e legalità

Il Prato Film Festival entra nel vivo con la terza giornata: stamani alle 11 al Convitto Cicognini c’è una masterclass sul tema sicurezza stradale, promossa da Aci Prato nel trentesimo anniversario. In aula studenti e familiari alla presenza di Claudio Bigiarini, direttore Aci Prato, Federico Mazzoni, presidente Aci Prato, l’assessore Flora Leoni e Marco Maccioni, comandante della Polizia Municipale. Saranno consegnati i premi Aci ai vincitori e alle vincitrici della XII edizione del premio letterario Giacomo Massoli, "I quaderni di Giacomo", in memoria di Giacomo Massoli, che ha perso la vita a 21 anni, a seguito di un incidente stradale. L’Aci, assieme Ruote Classiche Club, inaugura una mostra fotografica sulla 1000 Miglia, a cura di Tiziano Cherubini (Cicognini e spazio GaribaldiMilleventi). Inoltre dalle 14.30 si tengono le proiezioni dei cortometraggi in gara per la sezione Dramma al teatro D’Annunzio. Alle 21.40 al GaribaldiMilleventi c’è la proiezione del documentario "Peso morto", diretto da Francesco Del Grosso, sulla storia di Angelo Massaro, vittima di un errore giudiziario, riconosciuto innocente dopo 21 anni di carcere. Massaro è presente in sala con il regista: incontro moderato da Jacopo Bucciantini. La serata, diretta dal giornalista Federico Berti, prevede la premiazione della sezione Dramma.