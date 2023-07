Fisioterapia e Logopedia della Asl arrivano a Carmignano, inaugurati nuovi ambulatori

Fisioterapia e logopedia della Asl sono arrivati a Carmignano. Ieri mattina, il presidente della Regione Eugenio Giani, insieme al sindaco e ai vertici di Asl e Società della Salute, ha inaugurato i nuovi ambulatori nella sede della Confraternita.

Il settore fisioterapia sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, oltre alle attività domiciliari. Per i minori e famiglie l’ambulatorio si arricchisce del servizio di logopedia, ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 15, dell’attività di training di gruppo per bambini con problematiche di linguaggio, gestito dalla neuropsichiatria e infine saranno attivi anche i corsi di preparazione al parto per le donne in gravidanza. Il distretto Asl di Carmignano con i nuovi servizi diventa una "casa di comunità solidale" ed è una delle 77 che nasceranno in Toscana, con un percorso avviato nel 2020.

"E’ la terza volta che vengo alla Misericordia – ha detto Giani – e questi nuovi servizi testimoniano l’importanza del servizio pubblico, affiancato dal privato sociale". "Con questa inaugurazione – ha sottolineato il sindaco Edoardo Prestanti – possiamo ribadire il duplice concetto di diritto alla salute: quello universale, per tutti e quello di prossimità. In questo percorso la Misericordia ha lavorato per tenere insieme tutte le esigenze. Nell’agenda futura però c’è bisogno che ogni ente, in materia di sanità pubblica, si assuma le responsabilità: servono investimenti sugli immobili e sul personale". Il presidio, composto, prima dell’ampliamento, da un piano seminterrato (accesso via Redi), con locali destinati a spogliatoi ed archivio, un piano terra (accesso largo della Misericordia) con quattro ambulatori, sale di attesa e disimpegni, e da un primo piano con tre uffici adesso è stato incrementato di nuovi spazi che includono un ampio locale da destinare a palestra per la riabilitazione, dotato di ufficio ed ingresso, servizi igienici e spogliatoi.

M. Serena Quercioli