Firewise, lotta agli incendi boschivi

Lotta agli incendi boschivi, obiettivo: coinvolgere i cittadini nella prevenzione. Residenti "arruolati" direttamente nella gestione delle attività di prevenzione dei roghi, perché ognuno assuma piena consapevolezza del livello di rischio presente sul proprio territorio rispetto all’innesco e alla propagazione di un incendio boschivo.

A questo tema Wwf Italia e Regione Toscana dedicano due giornate di approfondimento presso il Centro regionale di addestramento antincendi boschivi La Pineta di Tocchi, a Monticiano (Siena) a cui partecipano anche tecnici della Provincia di Prato. Obiettivo della due giorni la costituzione di Comunità antincendi boschivi (chiamate Firewise, sul modello di consolidate realtà internazionali) che l’Organizzazione regionale antincendi boschivi (Aib) promuove da alcuni anni e che hanno un ruolo di protezione attiva dai roghi, in particolare nelle aree chiamate di interfaccia: quelle poste, cioè, tra l’insediamento urbano e il bosco.

Attraverso le Firewise, le persone diventano parte attiva nel contrasto agli incendi forestali, con un’azione in collaborazione con il propri Comuni, con gli enti competenti per la forestazione e con le associazioni di volontariato Aib. Intorno alle proprie abitazioni i cittadini creano e mantengono fasce a minor densità di vegetazione con l’obiettivo di ridurre gli effetti di un eventuale passaggio del fuoco, per autoproteggersi e aumentare la sicurezza personale e di vicinato.

Si parlerà di come sono nate e funzionano le comunità Firewise in Toscana con un confronto sul tema con esperti di prevenzione antincendi boschivi, ma anche attraverso visite sul campo ad alcune opere di prevenzione realizzate nelle aree di interfaccia.