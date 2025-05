Fiorenzuola-Prato: sconfitta a tavolino per i biancazzurri e un turno a porte chiuse

Prato, 6 maggio 2025 - Sconfitta a tavolino (0-3), ammenda di 2.000 euro e una gara da disputare a porte chiuse. E' questo il provvedimento adottato nei confronti del Prato dal Giudice Sportivo dopo quanto accaduto domenica allo Stadio Comunale Velodromo Attilio Pavesi, casa del Fiorenzuola, in occasione dell'ultima giornata del girone D. Il match è stato sospeso in via definitiva al 57' del primo tempo, con i lanieri avanti 2-0, dopo il reiterato lancio sul terreno di gioco di fumogeni e petardi (in totale 14 fumogeni e 13 petardi) da parte dei tifosi biancazzurri, che già aveva comportato un'interruzione di circa 12 minuti della partita.