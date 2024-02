Fiocco azzurro nell’ambulanza. Il piccolo Ethan nasce al Parco Prato

Fiocco azzurro ieri pomeriggio sull’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Poggio a Caiano. Ethan aveva molta fretta di nascere, a tal punto che non ha dato tempo alla mamma di entrare in ospedale e andare in sala parto: il bambino è venuto al mondo all’interno di un’ambulanza. Ieri, intorno alle 16, il 118 ha inviato la medicalizzata in via Macia a Comeana, per un intervento a casa di una donna di 34 anni, a fine gravidanza.

Il medico ha ritenuto opportuno il trasferimento della paziente in ospedale e con la squadra si sono diretti all’ospedale Santo Stefano. In ambulanza a Larzia si sono rotte le acque ed è iniziato così il travaglio. Ma Ethan aveva molta fretta di venire al mondo, così, quando i soccorritori si sono resi conto che non sarebbe arrivati in tempo all’ospedale per far partorire la donna, l’ambulanza si è fermata all’altezza del centro commerciale Parco Prato e il medico, coadiuvato dai volontari, ha fatto partorire Larzia sull’ambulanza. La squadra dei soccorritori è stata bravissima: non c’è stata alcuna complicazione, ma solo sorrisi per la nascita di Ethan.

A quel punto il viaggio dell’ambulanza è proseguito fino all’ospedale Santo Stefano dove, nel frattempo, era stato avvisato il reparto di neonatologia che il bambino era già nato. Mamma e piccolo sono stati ricoverati e stanno bene. Nel frattempo è giunto in ospedale anche Pietro, il marito di Larzia, che non si aspettava di trovare il bambino: per lui è stata una sorpresa enorme, sommata ad una grande gioia.

Il nome scelto dai genitori si può dire che ne definisce anche il carattere: Ethan ha una derivazione ebraica, tratto dall’omonimo aggettivo che vuol dire solido, robusto, forte e anche "dalla lunga vita", se riferito a una persona. E infatti Ethan ha dimostrato tutta la sua forza e robustezza venendo al mondo quando la mamma era sulla barella di un’ambulanza.

Al rientro in sede la squadra della Misericordia ha messo un fiocco azzurro proprio sull’ambulanza ed ha posato per una foto ricordo. Non è il primo parto che medico e volontari della Misericordia di Poggio a Caiano gestiscono in diretta: negli ultimi anni sono avvenute diverse nascite sulle ambulanze, tutte andate per il meglio e festeggiate con un bel fiocco attaccato sul vetro dei mezzi e oggi magari si brinderà in sede.

Nella storia della Misericordia ci sono, naturalmente, anche casi di nascite gestite dai volontari sulle ambulanze "guidati" e assistiti via telefono dagli operatori del 118. E anche in questi casi la professionalità e la preparazione dei volontari si è rivelata fondamentale e una sicurezza per le mamme e i loro bambini.

M. Serena Quercioli