Finocchiaro al Politeama. E MetRagazzi Fine settimana teatrale ricco di spettacoli: al Metastasio I Creditori di Strindberg, al Politeama Il calamaro gigante con Angela Finocchiaro, e al Teatro Magnolfi La dea del cerchio per MetRagazzi. Un'occasione per immergersi in storie coinvolgenti e riflessioni profonde.