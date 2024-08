Fine vacanze con l’arte. Campus a Palazzo Pretorio

La bellezza è negli occhi di chi guarda. E’ anche questo che i ragazzini d Prato potranno imparare al campus estivo del Museo di Palazzo Pretorio pensato per i piccoli dai sette ai dodici anni, dal 2 al 6 settembre: ci sono gli ultimi posti disponibili, per informazioni e prenotazione obbligatoria allo 0574 1837860 oppure alla mail [email protected]. Le domande devono essere presentate entro martedì 27 agosto. Durante il campus i partecipanti saranno coinvolti in tante attività creativo-manuali, laboratori tematici, cacce al tesoro, passeggiate alla scoperta della città con visite e laboratori, azioni-gioco al museo e nelle aree verdi cittadine. Sarà un’occasione per divertirsi all’insegna dell’arte e della scoperta: le tecniche artistiche, la storia della città, l’esplorazione sensoriale, le emozioni nell’arte saranno le tematiche, ogni giorno diverse, che guideranno i piccoli ospiti in questo percorso.

Sempre il Museo organizza Da palazzo a palazzo, una speciale visita guidata sotto le stelle che collega le storie di Palazzo Pretorio e di Palazzo Datini: sarà in programma sabato 7 settembre con due turni: uno alle 21 e l’altro alle 22 (partenza dal Pretorio). Sarà

un viaggio nel passato, che racconta molto del nostro presente: il percorso consentirà di scoprire le molteplici sfaccettature della vita e dell’attività di Francesco Datini - alla scoperta della sua più conosciuta figura di mercante, ma anche di quella umana e personale -, con focus specifici nei due luoghi storici. Il costo della visita è dieci euro, la prenotazione obbligatoria allo 0574 1837859 oppure alla mail [email protected].

Infine, da segnalare anche le visite guidate organizzate da Prato Cultura al Museo dell’Opera del Duomo. "La Sacra Cintola – visita guidata ai capolavori del Museo dell’Opera del Duomo" è il titolo dell’iniziativa in programma sabato 7 e domenica 8 settembre alle 16, quindi nei giorni della festa della città. L’8 settembre si svolge la quarta delle cinque ostensioni canoniche, ma è certamente la più sentita e amata dai pratesi. La visita guidata è dedicata ai capolavori del Museo dell’Opera del Duomo legati alla reliquia mariana, Ritrovo in piazza Duomo, costo 10 euro. Prenotazione obbligatoria: [email protected] o 340 5101749 dal martedì al venerdì dalle 10 alle 16.30.