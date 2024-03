Film e Pezzi unici. Pecci: rassegna a cura di Arcigay

Torna al Pecci la rassegna "Pezzi unici", terza edizione organizzata dall’associazione L’asterisco/Arcigay Prato/Pistoia, con il patrocinio del Comune. Quattro film in programmazione dal 28 marzo al 18 aprile, ogni giovedì alle 21.15. Si comincia stasera con una pellicola italiana diretta da Andrea Zuliani nel 2022: "Le ragazze non piangono", sottotitolo "Ogni fuga nasconde un viaggio". Al centro della storia , due ragazze e il loro incontro casuale. Ele è una adolescente che vive a Potenza, Mia è una ventunenne rumena che sbarca il lunario facendo le pulizie nella scuola frequentata da Ele che ha un sogno; riportare in vita, restaurare il vecchio camper arrugginito del padre. Anche Mia ha un sogno: rivedere la sorella che ancora vive in Romania. Inizia così un viaggio che sarà qualcosa di più di un semplice percorso in lungo e in largo l’Italia. Sarà un viaggio "interiore", nei sentimenti e nelle anime delle due ragazze. Il secondo film del ciclo è "Bersaglio d’amore" in programmazione giovedì 4 aprile, diretto da David Wagner con Gerhard Liebmann e Luka Mimic. Storia (realmente accaduta) di un amore impossibile che nasce nel mondo militare. Storia di una attrazione, di un colpo di fulmine tra un vice tenente tra i più temuti dell’esercito austriaco e un collega. Oggi, i veri protagonisti della vicenda sono felicemente uniti civilmente. Film vincitore della Settimana della critica al festival del cinema di Venezia 2022, finalmente sul grande schermo dopo essere rimasto misteriosamente "nel cassetto" per molto tempo.

Arriva dal Brasile il terzo film che vedremo l’11 aprile: "Deserto particolar". Daniel e Sara; lui è un poliziotto che è stato sospeso per una aggressione ad una recluta, lei è Sara, una ragazza di Bahia. I due si incontreranno su una chat ma lei improvvisamente sparisce. Allora l’uomo parte per un lungo viaggio sperando di poterla incontrare di nuovo. Infine "Passages" in programmazione giovedì 18 aprile, coproduzione franco-inglese del 2023. Amori che vanno e vengono, amori "fluidi" che si consumano sullo sfondo di una Parigi multi etnica e culturalmente fervida dove i "passaggi" del titolo sono quelli del cuore e dei sensi.

Federico Berti