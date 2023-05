Figline, attimi di paura nella notte Crolla il tetto nell’ex circolo Giardino

Un tonfo sordo udito distintamente da diversi residenti della zona di Figline. E poi il crollo che ha fatto precipitare in strada i vicini di casa del circolo, in stato di abbandono, "Giardino" a Figline. E’ accaduto l’altra sera, poco dopo le 23, tanto che nella frazione sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati dai residenti, per verificare che cosa fosse successo. Per prima cosa si sono accertati che non vi fosse nessuno dentro. Una volta capito che non c’era nessuna persona coinvolta, hanno ispezionato l’immobile che è uno stato di completo abbandono da molti anni. In sostanza, spiegano dal comando di via Paronese, l’altra sera si è staccata una parte del soffitto all’interno di una stanza del circolo. Si è trattato di un crollo parziale (tegole, calcinacci e parte dell’intonaco) che, per fortuna, non ha causato ulteriori danni alle case vicine.

Lo stabile – che un tempo ospitava il circolo "Giardino" e la pista da pattinaggio – è in balia del degrado da anni. I residenti più volte hanno puntato il dito contro l’immobile che è a rischio crolli, come avvenuto l’altra sera. Le stanze dell’ex circolo sono chiuse in maniera sicura in modo da non permettere a nessuno di entrare proprio per la sua pericolosità e per la mancanza di stabilità dell’intero edificio.