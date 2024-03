Fibra ottica, via alla posa. A Vernio e Cantagallo si ‘navigherà’ meglio

Si navigherà più velocemente a Cantagallo e Vernio, dove sono in corso i lavori di Open Fiber per portare la fibra nelle case. Sono impiegati a Migliana, gli operai dell’azienda che tramite Infratel e un bando ministeriale si è aggiudicata la posa della fibra, andranno a coprire nei prossimi mesi le aree considerate "bianche" della Valbisenzio, ovvero quelle dove per ora al massimo arriva la fibra nelle cabine e poi tramite la vecchia infrastruttura, nelle case. Una velocità considerata obsoleta e che comunque non raggiunge tutti, perché, a seconda della distanza dall’ abitazione all’armadio dove arriva la fibra non è consigliato utilizzarla. Numerose le abitazioni che saranno raggiunte a breve dall’ Ftth (acronimo di Fiber to the home, in italiano "fibra nelle case").

"Gli operai attualmente sul territorio faranno arrivare la fibra a dei pozzetti – spiegano dagli uffici della Regione – che dovranno essere ad un massimo di 40 metri dalle abitazioni. Da lì, poi, a lavori terminati, partiranno i collegamenti richiesti ai vari operatori e poi, dentro la proprietà privata dovrà essere il cittadino a provvedere a far arrivare la fibra al suo impianto". Ancora c’è tempo e quindi la speranza che anche Tim (che per adesso non dà disponibilità ad allacciare la fibra posizionata da Open Fiber) si allinei. "Comunque in Toscana ci sono 50/60 operatori – proseguono dalla Regione – non ci dovrebbero essere problemi a trovare un gestore che fornisca il servizio".

Il termine dei lavori è fissato per il 2025 e le frazioni che saranno interessate dall’Ftth sono le principali dei due Comuni, da Montepiano a San Quirico, da Luicciana a Carmignanello anche se in realtà, almeno da quello che si capisce dalla mappa (https://bandaultralarga.italia.it) non tutte le abitazioni saranno interessate dall’operazione. "Vaiano non rientra in questa operazione – concludono dalla Regione – ma ha speranza di rientrare in un altro progetto, che è rivolto alle zone "grigie" (Vernio e Cantagallo sono definite "bianche", ovvero quelle con servizio minimo o assente) che è il "Piano Italia a 1 Giga".

Claudia Iozzelli