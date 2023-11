Fiamme in una taverna. Evacuate dieci famiglie

Domenica con un po’ di tranmbusto per alcune famiglie che abitano in una palazzina di via Cava 100. Infatti a metà della domenica pomeriggio, è divampato un incendio all’interno di una taverna del palazzo.

Il fumo del rogo è salito ai piani superiori, causando dei fastidi respiratori ad alcuni dei condomini. Immediata la richiesta di soccorsi: sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. Insieme ai pompieri del vicino comando di via Paronese, anche alcune ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 per soccorrere le persone che avevano inalato i fumi.

E’ stato necessario far uscire le persone dagli appartamenti, in tutto sette, che hanno respirato il fumo dell’incendio, che si è sviluppato intorno alle 16,30 di ieri pomeriggio.

I soccorritori sanitari hanno trasportato le sette persone in pronto soccorso, all’ospedale Santo Stefano, per eseguire ulteriori accertamenti medici. Alcune persone hanno respirato troppo fumo e sono risultate lievemente intossicata: sono arrivate in pronto soccorso in codice giallo, dove sono state prese in carico dai medici dell’emergenza urgenza.

Intanto i vigili del fuoco hanno deciso di far evacuare una decina di famiglie che abitanto nella palazzina di via Cava 100, che è stata chiusa per permettere che le operazioni di soccorso si svolgessero senza intralci e senza incorrere in altri pericoli.

Una evacuazione che è stata decisa in via precauzionale, in quanto il fumo ha invaso completamente le scale condominiali della palazzina. I tecnici dei vigili del fuoco hanno poi eseguito fino a tarda serata i controlli per verificare se le fiamme divampate nella taverna hanno causato problemi di stabilità all’edificio. Secondo una prima ricognizione, sembra che la struttura non abbia riportato problemi legati alla staticità per via del rogo. Intanto, sempre i tecnici dei vigili del fuoco stanno vagliando le ipotesi sulla causa che possano avere innescato l’incendio. A ieri sera era ancora da quantificare l’entità dei danni provocati dalle fiamme che si sono sviluppate all’interno della taverna.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale di Prato.