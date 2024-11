Festival Pecci Books: ultimo giorno. Gli adolescenti, storie dall’Ucraina

Ecco il programma dell’ultima giornata del Centro Pecci Books Festival, alla sua terza edizione. In cartellone oggi due laboratori per famiglie: il primo alle 10 per bambini fra i 3 e i 6 anni, con Alessandro Sanna e il suo poetico Una casa, la mia casa (Corraini 2024); il secondo alle 16 per bambini tra i 7 e gli 11 anni, con gli autori dei Ludosofici a partire dal loro ultimo volume illustrato, Corpi sapienti (Corraini 2024), manuale di filosofia, domande ed esercizi. Si cambia registro alle 11: Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire e corrispondente dal fronte, in dialogo con Adriano Sofri e Giacomo Cocchi, presenta Il salvatore di bambini – Una storia ucraina (Feltrinelli, Ottobre 2024), la storia vera dello Schindler ucraino: Volodymyr Sahaidak, direttore del Centro per ragazzi fragili in Ucraina che, adottando stratagemmi quasi da film, è riuscito a salvare 67 bambini dalla deportazione in Russia. Scavo negli anni ha indagato sulla criminalità organizzata e il terrorismo globale, firmando servizi da molte zone calde come la ex Jugoslavia, il Sudest asiatico, i paesi dell’ex Urss, l’America Latina, il Corno d’Africa e il Maghreb, e ricevendo numerosi premi e riconoscimenti.

Rimane nel tema della formazione l’incontro delle 18: la presentazione del volume di Diego Passoni e Nicola Macchione Pene, maschile plurale (Rizzoli, maggio 2024) che prende il via dall’omonimo podcast di grande successo di uno dei due autori, Nicola Macchione (urologo, andrologo e divulgatore scientifico). In dialogo con il direttore del Pecci Stefano Collicelli Cagol, Macchione proverà a sfatare miti e luoghi comuni sulla figura del maschio, nutriti spesso da una assente o non corretta educazione sessuale. In una società ideale, secondo l’autore, ogni ragazzo dovrebbe essere portato alla prima visita urologica durante il periodo della pubertà e dell’adolescenza, quando insorgono le prime insicurezze sul corpo che cambia e che si confronta con quello degli altri.

L’ultimo appuntamento del Festival alle 19.30 non poteva che essere con un’autrice pratese: Silvia Giagnoni, in dialogo con Roberto Venturini, presenterà il suo secondo romanzo – Alabama Hunt (AlterEgo, novembre 2024), ambientato negli States americani più profondi. L’ingresso è libero a tutti gli appuntamenti del festival.