Festival musicale d’autunno a Poggio. Bilancio positivo

Bilancio positivo per il quinto "Festival musicale d’autunno" di Poggio a Caiano dell’Accademia medicea diretta dal maestro Marco Annunziati. "Quest’anno – racconta il maestro – è stato un successo grazie anche alla presenza della soprano polacca Dominika Zamara". Buona presenza del pubblico anche ai concerti a Pistoia e Prato. Con il maestro Annunziati si sono esibiti musicisti di fama nazionale come Roberto Masini e Simona Costantino, un duo chitarristico formatosi nel 1988, invitato ad esibirsi nei più importanti festival in Italia e all’estero. E fra i concerti del festival da segnalare quello del chitarrista Sandro Lazzeri.