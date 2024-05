Festival delle Colline, edizione 45. Le sorprese sul palco a prezzi popolari

L’alt-rock dei ritrovati La Crus (nella foto), il duo finlandese Maustetytöt che Kaurismäki ha voluto nel suo ultimo film, la tromba del cinema italiano Nello Salza con un omaggio a Morricone, il nuovo progetto di Don Antonio, mente e chitarra dei Sacri Cuori. Musiche di qualità che si sposano con la natura e luoghi d’arte per il Festival delle Colline 2024, dal 2 al 12 luglio, edizione numero 45, biglietti ultraconvenienti (da 5 a 18 euro) e anche un evento a ingresso libero. Il Festival più longevo della Toscana, come sempre di qualità. Ecco il programma.

I La Crus inaugurano il Festival martedì 2 luglio alla Villa Medicea di Poggio a Caiano (biglietto 18 euro): in primo piano “Proteggimi da ciò che voglio”, l’attesissimo album del ritorno. Da “Per un pugno di dollari” a “C’era una volta in America”: le grandi colonne sonore di Ennio Morricone con Nello Salza, “la tromba del cinema italiano”, come l’ha definito la critica, per oltre 30 anni collaboratore del maestro Morricone: il 3 luglio sempre alla Villa Medicea di Poggio (biglietto 5 euro). Duo finlandese al femminile, le Maustetytöt: hanno prestato le proprie musiche all’ultimo film del regista, per il New York Times è l’“impossibly cool Finnish duo” e saranno alla corte delle sculture della Lazzerini l8 luglio (biglietto 8 euro). Apre la serata Frisàri, cantautore salentino - trapiantato a Milano - che si è aggiudicato l’edizione 2023 del Sound Bridge Contest, concorso musicale organizzato dal Festival.

Il nord incontra il sud, l’Africa tocca il Mediterraneo, colonne sonore vintage, blues, psichedelia e folk: Antonio Gramentieri, in arte Don Antonio, già leader dei Sacri Cuori, il 12 luglio alla Rocca di Carmignano con “Trinidad”. Apre la serata una gloria locale, i pistoiesi Òvera. Ingresso gratuito. Prevendite online su www.ticketone.it Il festival delle Colline 2024 è organizzato dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato e Carmignano. Sponsor Publiacqua, con il contributo della Cassa di Risparmio di Prato. Direzione artistica di Gianni Bianchi.