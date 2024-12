Festa in via Ferrucci, mercati in centro

Festa oggi dalle 15 alle 20 in via Ferrucci con l’iniziativa "Aspettando il Dolce Natale", organizzata dal gruppo di commercianti locali con il supporto di Confartigianato. Una festa di strada dal civico 89 al civico 97 con musica dal vivo a cura della band Consorzio Musicanti Autogestito, degustazioni di panettoni artigianali, vini e liquori offerti gratuitamente. Il tratto di strada in cui si svolgerà la festa è facilmente riconoscibile grazie alla vicinanza del supermercato Pam e della Pizzeria Amalfi, con il comodo parcheggio nelle vicinanze in piazzale Tosca Brunini, accessibile da via Fra Diamante.

Questa domenica non mancano le bancarelle natalizie. In piazza San Francesco dalle 9 alle 19 edizione speciale di Collezionare in piazza, dove si possono trovare esemplari da collezione, pezzi di antiquariato, manufatti creativi, decorazioni (fino a martedì 24 dicembre). Dalle 9 alle 19, nelle vicine piazze Buonamici, Santa Maria al Castello e Sant’Antonino, torna la Fierùola delle Bigonce, mentre .

Domani dalle 15.30 in piazza Santa Maria delle Carceri ci sarà "La piazza dei bambini", un pomeriggio dedicato alle famiglie con tante attività. Infine, in piazza del Mercato nuovo, dalle 8 alle 19, nel primo quadrante prospiciente viale Galilei, si svolgerà Rionalissima, con alcuni ambulanti dei mercati rionali, con curiosità e articoli a tema natalizio.