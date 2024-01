Festa in piazza per il barbiere Vitale che va in pensione

Dopo ben 76 anni di attività Vitale Farruggio ha chiuso la sua bottega di barbiere in piazza Vittorio Emanuele II a Carmignano. Vitale iniziò da bambino a fare questo mestiere ed è conosciuto anche per due particolari momenti di vita cittadina: la festa di San Michele poiché guida il rione Giallo e la cocomerata a bordo vasca che organizza ogni 15 agosto. Il suo negozio, in tanti anni, con la "panchina Bellavista" posta fuori è stato un punto di ritrovo quotidiano di clienti e amici. Vitale è stato festeggiato in piazza, con un brindisi collettivo, dal sindaco Edoardo Prestanti (nella foto) che gli ha consegnato una targa del Comune. "Questo – ha detto Prestanti – è il saluto di Carmignano per il pensionamento di Vitale. Grazie per il tuo lavoro e impegno".