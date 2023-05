Festa in musica in ricordo di Davide Lufrano Parte il crowfunding organizzato dagli amici

Un concerto in ricordo di Davide Lufrano Chaves (foto), talentuoso chitarrista pratese scomparso per un male incurabile dieci anni fa a Londra, dove si era trasferito e dove la musica era diventata anche la sua professione. Lo sta organizzando un gruppo di amici di Davide: sarà un giorno di festa con numerosi artisti, provenienti dall’Inghilterra e non solo, con cui Lufrano ha collaborato nel tempo. Il Viva Davide Day è previsto per sabato 24 giugno: inizierà alle 17 alla scuola di musica Verdi, dove il chitarrista si era diplomato, con il concerto dei vincitori delle varie edizioni del concorso a lui intitolato; dalle 19 si esibiranno i musicisti invitati dall’Italia, dall’Inghilterra e da Gibilterra, gruppi rock, blues, jazz, flamenco: i De Fuego, Alejandro Toledo and The Magic Tombolinos, Tango Porteño, Surianne, Laboratorio del Sogno Lucido Rmx, e Fiaba del Gatto Nero. L’ingresso alla serata sarà libero. "Per poter realizzare questa giornata – spiegano gli organizzatori – c’è bisogno di coprire le spese legate principalmente ai viaggi dei musicisti che arrivano dall’estero". Per questo è partita una campagna di crowdfunding: le spese da coprire arrivano circa a 4mila euro, quello che sarà raccolto in più sarà donato all’Ail, l’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Per sostenere questa bella iniziativa con una donazione il sito è https:bit.lyvivadavide