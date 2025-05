Festa di Santa Croce. Oggi la processione

Dopo gli eventi in piazza del 1 maggio, festa dei lavoratori, oggi Montemurlo celebra la festa patronale della Santa Croce, ricorrenza importante per la comunità montemurlese e purtroppo triste anniversario della morte della giovane operaia Luana D’Orazio. Le celebrazioni della Santa Croce, promosse dalla parrocchia del Sacro Cuore, si apriranno con le messe nella pieve di San Giovanni Decollato alle 7,30, 9 e 11. Alle 15,45 dalla Pieve di San Giovanni Decollato alla Rocca prenderà il via la processione della Santa Croce e alla quale parteciperanno il sindaco e la giunta. La Croce sarà accompagnata dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo e dai Custodi della Croce e sosterà al tabernacolo del Campo santo, luogo – secondo la leggenda - del miracoloso ritrovamento della croce dopo il trafugamento dalla chiesa di Rocca. Alle 18 la Croce arriverà alla chiesa del Sacro Cuore in piazza Contardi dove sarà celebrata la messa. La piccola croce astile lascerà la chiesa del Sacro Cuore domani alle 20,30 con una fiaccolata, accompagnata dal sindaco Calamai e dai Confratelli della Misericordia di Montemurlo verso la pieve di San Giovanni Decollato dove ritroverà la sua consueta collocazione. Quest’anno, nell’ambito delle celebrazioni della festa patronale, alla pieve di San Giovanni Decollato, si svolgerà la mostra di pittura dal titolo "Viaggiare insieme nell’arte" a cura di Cinzia Menichetti. Esporranno le loro opere Pierugo Cespoli e Manuela Romanelli. La mostra rimarrà aperta fino al primo giugno con orario di apertura il sabato dalle 15 alle 18 e i giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

