Festa di primavera, è tutto pronto Obiettivo: mille aquiloni in cielo

Una giornata all’aria aperta, dedicata ai bambini e al loro divertimento. Domani dalle 10 alle 19 al parco della Pace di via Deledda a Montemurlo ritorna ’Colori di Primavera’, la manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, promossa dal Comune e dalla Pro-loco di Montemurlo. Per tutta la giornata la Pro loco distribuirà gratuitamente gli aquiloni, che quest’anno, grazie ad un apposito laboratorio, i bambini, aiutati dai loro genitori potranno decorare, personalizzare e quindi far volare nel grande prato del parco della Pace. "Lo scorso anno abbiamo distribuito oltre mille aquiloni – spiega il presidente della Pro loco Montemurlo, Lorenzo Scrozzo – Quest’anno abbiamo fatto scorta e nessuno rimarrà senza. Vogliamo regalare alle famiglie un momento di spensieratezza con giochi semplici e coinvolgenti, come l’aquilone che è capace di emozionare bambini di tutte le età". Un’edizione speciale durante la quale sarà dato tanto spazio alla creatività: alle 15,30 il gruppo di artisti montemurlesi A.Mo art proporrà ai bambini il laboratorio di pittura ’Colora la primavera’, mentre il gruppo teatrale ’I formaggini guasti’ scalderà l’atmosfera con un intrattenimento comico-interattivo. Durante la giornata i più piccoli si potranno divertire con la pista di mini quad, con i gonfiabili e con l’esposizione di mezzi della protezione civile. Alle 16 merenda per tutti i bambini mentre alle 17 chiuderanno la festa i musici e gli sbandieratori del Gruppo Storico di Montemurlo. "Una festa che quest’anno ritorna alla piena normalità - conclude l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero -. Ci aspettiamo tantissime persone per vivere il nostro territorio, ma anche per informarsi sul piano di protezione civile comunale. La consapevolezza è la prima forma di protezione in caso di allerte o emergenze".

Anche quest’anno, nell’ambito di ’Colori di primavera’ dalle 10 alle 19 si svolgerà ’Una giornata con la protezione civile’, promossa dal sistema comunale di protezione civile composto dagli operatori comunali, dalla Vab Montemurlo, dalla Misericordia Montemurlo e di Oste, dalla Croce d’oro Montemurlo, dalla Pubblica assistenza L’Avvenire, da Ari associazione radioamatori italiani sezione di Prato, da fondazione Cisom di Montemurlo, da Fondazione Parsec e dal collegio geometri di Prato. Durante la giornata le famiglie potranno scoprire anche come aderire ad alert system, il servizio, promosso dal Comune, per essere avvisati sul telefonino in caso di allerte o situazioni di emergenza. L’iscrizione è molto semplice ed è accessibile dal sito del Comune www.comune.montemurlo.po.it.